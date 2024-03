Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

Mordprozess Ehefrau mit Schal erdrosselt? Angeklagter bestreitet die Tat vor Gericht

11. März 2024, 17:40 Uhr

Im Juni 2023 wird eine junge Frau in Radeberg tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. Tatverdächtig ist ihr 31 Jahre alter Ehemann. Er muss sich seit Montag vor dem Landgericht in Görlitz wegen Mordes verantworten. Vor dem Prozessauftakt haben rund 30 Frauen vor dem Gericht gegen häusliche Gewalt demonstriert.