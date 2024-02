Im vogtländischen Plauen könnte das 9-Euro-Ticket eine Wiederbelebung erfahren - allerdings auf die Straßenbahn im Stadtzentrum beschränkt. Angedacht ist, für die Kurzstrecke innerhalb des Zentrums eine günstige Monatspauschale einzurichten. Dieser Vorschlag ist jetzt im Wirtschaftsförderungsausschuss der Stadt erstmals diskutiert worden. Nun wird er im Rathaus geprüft. Denn die Straßenbahn wird in Plauen rege genutzt.

Nach Angaben der Stadt waren im vergangenen Jahr rund 7,2 Millionen Fahrgäste mit der Plauener Straßenbahn unterwegs. CDU-Stadtrat Lutz Kowalzick möchte, dass es zukünftig noch mehr werden. Deshalb schlägt seine Fraktion ein 9-Euro-City-Ticket vor: "Es ist erstmal eine Idee zur Belebung der Innenstadt – der Einkaufsinnenstadt. Das zweite ist, dass die ältere, nicht mehr so fitte Bevölkerung, besser mobil sein kann. Außerdem versprechen wir uns davon eine Stärkung des ÖPNV".

Die monatliche Pauschale soll nur für das Straßenbahnnetz im unmittelbaren Stadtzentrum gelten – inklusive der steil ansteigenden Bahnhofstraße. Im Moment sei es so, dass man 1,70 Euro bezahlen müsse, wenn man die 200 oder 300 Meter mit der Straßenbahn fahren will, sagt Kommunalpolitiker Kowalzick. Das schrecke sicher viele Leute ab. Ein attraktives Ticket könnte zudem dazu beitragen, dass mach einer für eine kurze Tour durch die Stadt auf die Straßenbahn umsteige, statt das Auto zu nehmen, hofft Kowalzick.

Bei den Plauenern stößt die Idee auf geteilte Meinungen, zeigt eine Straßenumfrage von MDR Sachsen: Für Rentner, die viel fahren und in Plauen wohnen wäre es nicht verkehrt, meint eine ältere Passantin. Ein anderer Mann meint dagegen, ihm nütze es nichts, da er nicht in Plauen wohne. "Für die Leute, die hier wohnen, kann es was sein." Ein Mann zeigt seine Dauerfahrkarte und sagt: "Ja, das ist gut, aber ich brauchs nicht".