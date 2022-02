Perlenfischerei im Vogtland Die Nutzung und Pflege der Flussperlmuschel hat in Sachsen Tradition. Das wirtschaftliche Potential erkannte schon 1567 der sächsische Kurfürst Johann Georg I. und erklärte die Perlenfischerei zum Hoheitsrecht des Landesherrn. Über Jahrhunderte hinweg entstand so eine florierende Wirtschaft rund um die Flussperlmuschel.



Um an die Perlen heranzukommen, führten Fischer einen speziellen Schlüssel ein, den sie vorsichtig drehten und so die Schale öffneten. Die fast unversehrte Muschel kam danach wieder ins Wasser.



Fündig wurden Fischer allerdings in nur 0,03 Prozent aller Fälle. Im Jahr 1879 ergab das immerhin 22.732 Perlen. Doch der Ertrag schwankte und war Naturereignissen wie Hochwasser und Trockenzeiten ausgesetzt.



Durch den Rückgang der Erträge stand die Perlenfischerei mehrmals kurz vor dem Aus. Der Perlenfischer Moritz Schmerler kam daraufhin 1849 auf die Idee, auch die Schalen der Muscheln zu verarbeiten und sammelte dafür Leerschalen abgestorbener Tiere. So entstand um 1856 ein neuer Industriezweig: die Muschelschleiferei.