Zenner ist seit zwei Jahren Oberbürgermeister von Plauen und war vorher dort Kulturbürgermeister. In dieser Zeit sein "aufgefloppt, dass wir während der Rathaussanierung die Möglichkeit hätten, ein so bedeutendes Gemälde wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können," sagt Zenner rückblickend. "Wir haben im Stadtrat lange diskutiert: Können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten?"

Schließlich sei man soweit gewesen, zu sagen, dass man das Kunstwerk gerne retten wolle. Allein die Zusatzkosten von 165.000 Euro schienen den meisten zu viel zu sein. "Nur durch das Engagement der Wüstenrot-Stiftung ist es möglich geworden, dass wir ein so bedeutendes Kunstwerk hier in unserer Stadt unser Eigen nennen dürfen", berichtet der Oberbürgermeister MDR KULTUR.

Geschaffen wurde das Wandbild in den 1970er-Jahren von den beiden inzwischen verstorbenen Dresdner Kunst-am-Bau-Pionieren Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht. In der Bevölkerung hatte es schnell seinen Spitznamen gefunden: Geisterbahn wurde es genannt und 1987 zugemauert. Die Gründe sind heute unklar. War es damals schon ein Sanierungsfall oder aufgrund seiner abstrakten Formensprache nicht sozialistisch-realistisch genug?

Geld und Wille sind das eine, die konkrete Arbeit das andere. Die wurde an den jungen Restaurator Martin Fliedner aus Möschwitz, einem Dorf in der Region vergeben. Der nahm den Auftrag an, ohne so recht zu wissen, was da auf ihn zukommt. Das Ganze sei eine "Wundertüte" gewesen, noch verhangen und hinter Sandstein verborgen, erklärt Fliedner. "Man konnte nur in ganz kleinen Bereichen sehen, dass das Kunstwerk noch da ist."