Internationaler Kindertag Kinderkonferenz in Plauen und fliegende Teddybären

Hauptinhalt

Am Kindertag wurden Kinder in Sachsen mit fliegenden Teddybären gefeiert. In Plauen diskutierten sie aber auch auf einer Kinderkonferenz mit 60 Schülersprecherinnen und -sprechern über ihr Mitspracherecht in der Schule.