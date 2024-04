Die Freude bei der Tiertafel Vogtland war groß, als sie ihre Ausgabestelle im November 2023 aus einer zugigen Garage in eine 70 Quadratmeter große Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Plauener Ostvorstadt verlegen konnte. Doch die Freude währte nicht lange. Obwohl der Verein stets pünktlich Miete und Nebenkosten an die Hausverwaltung überwiesen hat, steht er ab Donnerstag ohne Wasser und Heizung da.