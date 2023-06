Die Polizei hat am Mittwoch im Vogtland fünf Wohnungen durchsucht und dabei unter anderem rund ein Kilo Crystal und weitere Drogen gefunden. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, waren die Durchsuchungen teil eines Ermittlungsverfahrens gegen insgesamt vier Beschuldigte im Alter zwischen 37 und 64 Jahren.

Zwei der vier Beschuldigten sitzen nach mehreren Wohnungsdurchsuchungen im Vogtland am Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihnen wird Drogenhandel vorgeworfen. (Symbolbild)

Zwei der vier Beschuldigten sitzen nach mehreren Wohnungsdurchsuchungen im Vogtland am Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihnen wird Drogenhandel vorgeworfen. (Symbolbild)

Zwei der vier Beschuldigten sitzen nach mehreren Wohnungsdurchsuchungen im Vogtland am Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihnen wird Drogenhandel vorgeworfen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Staatsanwaltschaft Zwickau wirft den drei Männern und einer Frau vor, "in nicht geringer Menge" mit Crystal und Marihuana gehandelt zu haben. Bei den Durchsuchungen in Oelsnitz, Plauen und Bad Elster wurden den Angaben zufolge neben den Drogen auch Kommunikationsmittel sowie Datenträger sichergestellt. Die Polizei habe die Personalien der Beschuldigten aufgenommen. Zwei von ihnen sitzen laut LKA nun in Untersuchungshaft.