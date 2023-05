Ab sofort werde die Polizei mehr Präsenz im Stadtbild zeigen. "Gemeinsam mit der Polizeidirektion Zwickau wird eine engmaschige und durch Personal aufgestockte Bestreifung im Drei-Schicht-System erfolgen", erklärte der OB. Dafür sollen der gemeindliche Vollzugsdienst aufgestockt werden und Streifen des Ordnungsamtes bis nachts um zwei Uhr unterwegs sein.

"Wir werden schauen, dass wir Sprachkundler an der Seite haben, die im Konfliktfall auch in der Muttersprache kommunizieren können. Wir werden dann auch präventive Maßnahmen anbieten am Postplatz", so Zenner. Im Gespräch seien anderem eine mobile Jugendarbeit und Sportangebote.

Plauens OB Steffen Zenner will mit dem Stadtrat über weitere Punkte sprechen, die mehr Sicherheit für die Innenstadt bringen. Bildrechte: dpa

In letzter Zeit gab es laut Polizei in Plauen immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen hauptsächlich unter Migranten rund um den Postplatz und die Zentralhaltestelle. So war am 7. Mai, einem Sonntagnachmittag, bei einer Auseinandersetzung ein Mann durch mehrere Stichwunden schwer verletzt worden. Die Vorfälle verunsicherten die Stadtbewohner, hieß es.

Plauens OB Zenner will nicht von einem Hotspot der Gewalt und Kriminalität in seiner Stadt sprechen. Dennoch zeigt die Polizeistatistik einen Anstieg bei den einschlägigen Straftaten. Zu dieser Kategorie gehören beispielsweise Gewalt- und Sexualdelikte, Drogenverstöße und Sachbeschädigungen. 44 Straftaten waren es in diesem Jahr bis Ende April 2023. Im Vorjahreszeitraum waren es 35.