Am Sonntagnachmittag ist bei einer Messerstecherei in der Plauener Innenstadt ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wurden die Beamten zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Postplatz gerufen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, sei ein Schwerverletzter bereits mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Täter waren geflohen.

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag zum Postplatz in Plauen gerufen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / U. J. Alexander