In letzter Zeit häuften sich laut Polizei in Plauen gewaltsame Auseinandersetzungen rund um den Postplatz und die Zentralhaltestelle. Am vergangenen Wochenende wurde ein Mann den Angaben zufolge bei einer Auseinandersetzung durch mehrere Stichwunden schwer verletzt. Am Donnerstag sei es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.