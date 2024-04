Mit 92 Jahren Weltrekordlerin "Hürden-Gisela" gestorben

Die frühere Hürdensprint-Weltrekordlerin Gisela Birkemeyer ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Wie ihre Familie dem Sportinformationsdienst (SID) bestätigte, starb Birkemeyer bereits Ende März in Berlin.



Die gebürtige Sächsin wuchs in Thüringen auf, machte in Schmölln ihr Abitur und arbeitete beim Landessportbund in Erfurt. Unter ihrem Mädchennamen Köhler gewann sie bei den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne Silber über 80 Meter Hürden, vier Jahre später holte sie in Rom Bronze, jeweils als Mitglied der gesamtdeutschen Mannschaft.