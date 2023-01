Pläne Neuer Eigentümer von Chemnitzer Galeria-Kaufhaus: Einkaufs-Ort bleibt

Das Gebäude des Chemnitzer Galeria-Kaufhauses hat einen neuen Eigentümer. Das börsennotierte Immobilienunternehmen DIC Asset gab am Mittwoch bekannt, dass es sich am 30. Dezember von dem Objekt getrennt habe. Neuer Eigentümer ist die Krieger-Gruppe in Schönefeld bei Berlin. Die gab nun bekannt, dass das Gebäude weiterhin als Verkaufsfläche genutzt werden soll - zumindest in Teilen.