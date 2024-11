In Zwickau ist es am Sonntag bei einer "Antifaschistischen Gedenkdemonstration an die Ermordeten des NSU-Komplexes" zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Dabei war ein Polizeibeamter verletzt worden.



Bei der Kundgebung, die durch die Innenstadt zog, trat zunächst ein 26-jähriger Teilnehmer einen sogenannren Medienaktivisten, "der der rechten Szene zugeordnet wird" und der Demo folgte, wie die Polizei mitteilte. Als die Identität des Mannes festgestellt wurde, solidarisierten sich mehrere Teilnehmer mit dem Mann und es kam zu Auseinandersetzungen, hieß es.

