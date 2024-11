Dazu betonte Roth, gerade in Chemnitz als "Täterort" sei es wichtig, die Perspektive der Opfer und ihrer Angehörigen einzubeziehen. Das sieht auch Gamze Kubaşık so, die Tochter von Mehmet Kubaşık, der 2006 in Dortmund vom NSU ermordet wurde: "Chemnitz ist für uns alle eine 'Täterstadt'. Mit dem Zentrum stellt sich Chemnitz dieser Verantwortung." Kubaşık ist in den Aufbau des Dokumentationszentrums eingebunden.

Chemnitz war neben Zwickau ein Rückzugsort des NSU-Kerntrios, das sich ursprünglich in Jena formierte hatte und 1998 untergetaucht war. In Chemnitz und Zwickau lebten Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe jahrelang unbehelligt. Sie konnten auch dank zahlreiche Unterstützer aus der rechtsextremen Szene zwischen 2000 und 2007 eine Serie von Morden an mindestens zehn Menschen planen, neun von ihnen hatten einen Migrationshintergrund. Außerdem gehen Bombenanschläge und Banküberfälle auf das Konto des Netzwerks. Am 4. November 2011, also vor genau 13 Jahren, flog die Terrorzelle auf.