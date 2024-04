Das geplante Informations- und Dokumentationszentrum über den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) wird im Rahmen des Kulturhaupstadtjahres in Chemnitz im Jahr 2025 eröffnet. Wie Sachsens Justizministerium am Mittwoch mitteilte, wird das Projekt über die rechtsextremistische Terrorgruppe in das frühere Gebäude des kommunalen Versorgers EinsEnergie einziehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas