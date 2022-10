In den Zwickau Arcaden wird seit Montag mit einer Ausstellung an jüdische Sportler erinnert, die im Nationalsozialismus verfolgt und vertrieben wurden. Die Ausstellung mit dem Titel "Zwischen Erfolg und Verfolgung - jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach " wird im Rahmen der Zwickauer " Novembertage " gezeigt.

Mit lebensgroßen Figuren wird an Nationalspieler, Welt- und Europameister, Olympiasieger sowie Rekordhalter erinnert, die als Juden vom NS-Staat ausgegrenzt, entrechtet, zur Flucht gedrängt oder ermordet wurden. Die Vereine FSV Zwickau, Alter Gasometer und Zwickauer Fussballgeschichten haben jahrelang geforscht und konnten für die Wanderausstellung zwei jüdische Vereine aus der Stadt ausfindig machen, die in der Ausstellung ebenfalls gezeigt werden.

Novembertage Zwickau Seit 2012 organisiert das Zwickauer Bündnis für Demokratie die "Novembertage" in der Stadt. Mit verschiedenen Veranstaltungen wird an die historischen Ereignisse im November erinnert, die Novemberpogrome 1938, die Friedliche Revolution sowie den National-Sozialistischen-Untergrund (NSU). An 15 Tagen ab Ende Oktober finden jährlich etwa 30 Veranstaltungen zu den verschiedenen Ereignissen statt.

Bei den Recherchen sind die Zwickauer auch Bernardo Grosser näher gekommen. Der gebürtige Pole wohnte in der Leipziger Straße. Grosser, der in Zwickau das Gymnasium und die Handelsschule absolvierte, ließ sich später in Annaberg nieder. 1936 emigrierte er nach Belgien und später nach Italien. Von 1972 bis zu seinem Tode lebte er in Israel. Die Stadt Zwickau erinnert mit Stolpersteinen an Grosser und an das Schicksal seiner Familie.