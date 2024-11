Das Interesse der Betriebe sei da, heißt es im Bildungswerk. "Wir wollen Land und Leute vorstellen, wir wollen sagen, wo ist Sachsen und wie sind die Menschen in Sachsen", so der zuständige Fachleiter Jens Särchinger. "Umgekehrt wollen die Menschen in Sachsen wissen, wie sind die Usbeken." Persönliche Treffen helfen beim Kennenlernen. Zudem wollen die Wirtschaftsvertreter den Usbeken das Ausbildungssystem vorstellen sowie die sächsischen Betriebe animieren, direkt mit Usbeken Kontakt aufzunehmen.

Das Interesse in Usbekistan an einer Lehre in Sachsen sei groß. 40 Jugendliche hätten sich auf die angebotenen zehn Ausbildungsplätze beworben. Sprachlehrer Oybek Jakubov sagt: "Es gibt eine große Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in Deutschland." An seiner Sprachschule kenne er hunderte Interessenten, die eine Ausbildung machen möchten.



In den nächsten Tagen bekommt die kleine Delegation noch mehr von Sachsen gezeigt. Sie probieren die Küche und dürfen bei Betrieben in die Produktion schauen.