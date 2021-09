Der ehemalige VW-Vorstandschef Professor Carl H. Hahn hat am Mittwoch das Volkswagen-Werk in Zwickau besucht. Der 95 Jahre alte gebürtige Chemnitzer schaute sich erstmals das komplett umgebaute Werk für die Produktion des Elektroautos ID.3 an. Hahn selbst fährt seit drei Monaten ein solches Auto als Privatwagen.

Für Hahn, der beeindruckt von den modernen Produktionsstrecken war, ist der Besuch in zweifacher Hinsicht auch eine Reise in die Vergangenheit. "Ich bin in Sachsen sehr gern, da ich als alter Chemnitzer jede nur denkbare Verbundenheit zu der Region habe", sagte er. Auch in Zwickau fühle er sich zu Hause. Gleichzeitig erinnerte er an den Start der VW-Produktion in Zwickau 1990.