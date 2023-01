Telefonbetrüger haben eine 87 Jahre alte Seniorin aus Zwickau um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter der Frau am Dienstagnachmittag in einem rund zweistündigen Telefongespräch vorgespielt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Seniorin übergab daraufhin das geforderte Geld an einen unbekannten Mann, der zu ihr nach Hause kam.