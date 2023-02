Ermittlungen Haftbefehl wegen Mordes nach Tötung von 33-Jähriger in Crimmitschau

Nachdem am Sonnabend eine Frau in Crimmitschau getötet worden war, wurde gegen den 36 Jahre alten tatverdächtigen Mann Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er wurde in die JVA Zwickau gebracht. Auch das Motiv wurde ermittelt.