Der Landkreis Zwickau bietet Familienpass-Inhabern auch in diesem Jahr Gutscheine für Kultur und Freizeit an. Sie sind ab sofort in den Bürgerservicestellen des Landratsamtese in Zwickau, Werdau, Glauchau, Hohenstein-Ernstthal und Limbach-Oberfrohna erhältlich. Die Gutscheine ermöglichen den kostenlosen beziehungsweise ermäßigten Besuch in 47 Freizeiteinrichtungen in 18 Städten und Gemeinden im Landkreis.