Fischadler * Der Fischadler ist ein mittelgroßer Greifvogel.

* Er wird bis zu 62 Zentimeter groß und baut große Horste in Baumkronen.

* Wie sein Name sagt, ernährt er sich ausschließlich von Fisch.

* Die Wintermonate verbringt er überwiegend in Afrika und kehrt im Frühjahr in hiesige Brutgebiete zurück.

* In Deutschland gilt seine Population als gefährdet.

* In Sachsen werden Vorkommen und Bruterfolg von Fischadlern alljährlich dokumentiert. Zudem werden Nestunterlagen angeboten und temporär besondere Schutzzonen um die Nester eingerichtet, damit die Vögel beim Brüten nicht gestört werden.

* Die Vögel besiedeln hierzulande vor allem das Heideland und angrenzende Landschaften. Einzelne Paare haben sich inzwischen auch in der Vorgebirgsregion angesiedelt.

* Neben dem Fischadler brütet auch der Seeadler im Freistaat. Als seltene Gäste oder Durchzügler sind auch Schrei- und Schlangenadler zu beobachten. Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie