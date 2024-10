In Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz im Kreis Zwickau ist am Donnerstag mit einem Gedenkmarsch an den 25. Todestag von Patrick Thürmer erinnert worden. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Chemnitz Nazifrei".

Etwa 300 Menschen hatten nach Polizeiangaben an der Gedenkveranstaltung teilgenommen. Ihnen stellte sich eine Gegendemo mit rund 100 Personen entgegen, unter dem Motto "Lügen gegen Rechte". Laut Polizei gab es keine größeren Zwischenfälle. Es wurden jedoch neun Straftaten festgestellt. Dazu gehören Beleidigungen und das Verwenden verfassungswidriger Symbole.

Außerdem wurde vor den Veranstaltungen bemerkt, dass die Gedenktafel an das Verbrechen gegen Thürmer an der Waldenburger Straße fehlt. Eine weitere Tafel am Pfaffenberg war beschädigt worden. Zu beiden Sachverhalten ermittelt jetzt der Staatsschutz.

Nach Punk-Konzert totgeprügelt