Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Defekte Heizung Zwickauer Mieter frieren seit vier Wochen

Hauptinhalt

28. November 2023, 21:23 Uhr

In Zwickau liegt an diesem Dienstag Schnee. In einem Wohnblock der Eckerbacher Höhe ist das Aufwärmen in den vier Wänden aber gerade schwer - genauer gesagt: schon vier Wochen lang. Denn die Heizung funktioniert nicht. Die Mieter frieren nicht nur, sie sind sauer und fordern Abhilfe. Der Vermieter will handeln, kann aber nicht, weil - so sagt er - Ersatzteile für die Heizung fehlen. Nur wann wird's wieder warm?