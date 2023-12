Landgericht Streit um Unterlagen für Weiterbau der JVA Zwickau

Das gemeinsame Großgefängnis von Sachsen und Thüringen soll alte Gefängnisse ersetzen - so die JVA in Hohenleuben in Ostthüringen, die bisherige JVA in Zwickau und später auch die in Zeithain bei Riesa. 820 Haftplätze sind in dem Neubau vorgesehen. Doch der Bau stockt erheblich. Die veranschlagten Baukosten haben sich inzwischen auf 300 Millionen Euro verdoppelt. Die Inbetriebnahme der JVA ist von ursprünglich 2019 auf unbestimmte Zeit verschoben worden.