Nach der Kündigung des bisherigen Generalplaners für den Gefängnisneubau in Zwickau hat der jetzt mit Unverständnis reagiert. Durch die Entlassung des gesamten Teams werde dem Projekt das komplette Know-How entzogen, teilte die "Frick Krüger Nusser Plan2 GmbH" mit Sitz in München am Dienstag mit.