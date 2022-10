Kosten Zwickau: Richtfest für gemeinsames Gefängnis von Thüringen und Sachsen

Was lange währt... das wird zumindest bei Bauvorhaben meist teurer als gedacht. Bei dem von Thüringen und Sachsen gemeinsam in Zwickau errichteten Großgefängnis haben sich die Kosten seit Planungsbeginn 2014 mehr als verdoppelt. Am Freitag ist dort Richtfest gefeiert worden.