In einem Mehrfamilienhaus in Kirchberg im Landkreis Zwickau ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte während einer Streifenfahrt Flammen auf der Dachterrasse des Mehrfamilienhauses entdeckt. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Ein sechsjähriges Kind und ein 36 Jahre alter Mann wurden wegen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.