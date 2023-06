Traumberuf Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau? Mit einer bundesweiten Social-Media-Kampagne sucht auch die Dresdner Berufsfeuerwehr in dieser Woche gezielt Nachwuchs, berichtet Feuerwehrsprecher Michae Klahre MDR SACHSEN. Zwar habe in Dresden entgegen dem bundesweiten Trend die Zahl der Bewerbungen in den vergangenen Jahren nicht abgenommen, dafür aber die Qualität der Fähig- und Fertigkeiten derer, die sich bewerben, so Klahre. Mit der Kampagne soll aufgeklärt werden, was ein Job bei der Feuerwehr bedeutet.

Zwischen den Einsätzen: kochen, kickern, lernen

Für MDR SACHSEN hat die Feuerwehr die Türen der "Alten Wache" geöffnet. Ein herzlicher Empfang. In der unteren Etage tappeln kleine aufgeregte Füße im sogenannten Brandschutzerziehungszentrum herum. Eine Vorschulgruppe lernt hier gerade von einem Feuerwehrmann mit Interesse für Pädagogik, was im Brandfall zu tun ist. Die Kinder üben an einem kleinem Holzfenster, laut um Hilfe zu rufen und erfahren auch, wie die Feuerwehr arbeitet. Eine Etage weiter oben hackt Thomas Kraft gerade Petersilie. Der 52 Jahre alte Gruppenführer hat heute Innendienst und ist damit für das Mittagessen zuständig. Extra Küchenpersonal gibt es nicht.

Kochende Feuerwehrleute: Küchenpersonal gibt's in der Feuerwache nicht. Das übernimmt der "Innendienst". Für Gruppenführer Thomas Kraft (li) ist Kochen eine Leidenschaft und eine willkommene Abwechslung zu den sonstigen Aufgaben. Bildrechte: Katalin Valeš

Es gibt Hähnchengeschnetzeltes mit Reis. "Für mich ist Kochen eine Leidenschaft", sagt der Feuerwehrmann und erzählt lachend von den Missgeschicken seiner Kollegen, bei denen das nicht der Fall ist: "am besten sind die, die eh nicht gern kochen und dann noch Experimente machen". Doch auch wenn mal was schief geht, werde "aus Solidarität trotzdem gegessen" - immer pünktlich um halb zwölf, falls kein Einsatz ist. Am Nachmittag stehen Teamsportarten wie Fußball- oder Hockeyspielen auf dem Dienstplan oder Training im Kraftraum. Auch Kurzweiterbildungen zur Gerätekunde oder zu den Abläufen stehen täglich an, damit im Ernstfall alle auf dem aktuellen Stand sind.

Fitness ist Grundvorausetzung

Wer Kindheit und Jugend eher als Couchpotato im Gamingsessel oder auf dem Fernsehsofa verbringt und Sport nur von den wenigen Stunden aus der Schule kennt, hat kaum Chancen auf die Beamtenlaufbahn bei der Feuerwehr: "Insbesondere die fehlende körperliche Fitness ist ein Problem. Viele schaffen den Sporttest im Aufnahmeverfahren nicht." Videos, Infomaterialien und aktuelle Stellenausschreibungen der Feuerwehr sollen daher über Zugangsvoraussetzungen sowie das Auswahlverfahren aufklären.

Bei der Feuerwehr ist es total abwechslungsreich, kein Tag gleicht dem anderen. Und das familiäre Umfeld mit dem Team gefällt mir richtig gut. Maike Hübler Feuerwehrfrau in Ausbildung

Maike Hübler hat den Sporttest bestanden und im Auswahlverfahren überzeugt. Seit zwei Jahren absolviert sie eine Ausbildung bei der Feuerwehr. Die 28-Jährige ist eigentlich bei der Feuerwehr in Erfurt eingesetzt, macht derzeit aber in Dresden ein dreimonatiges Praktikum. Vorher hat sie Gefahrenabwehr studiert. Ihre Motivation: "Ich wollte etwas gesellschaftlich Relevantes machen, etwas mit Mehrwert. In einem Konzern angestellt zu sein, konnte ich mir nicht vorstellen." Schon ihr Vater war bei der Feuerwehr. Seine Begeisterung war ansteckend: "Bei der Feuerwehr ist es total abwechslungsreich, kein Tag gleicht dem anderen." Ihre Augen leuchten. Die anderen Kollegen und die Kollegin neben ihr nicken zustimmend.

Maike Hübler (li) schätzt den Teamgeist und das familiäre Umfeld bei der Feuerwehr. Gemeinsam mit den anderen wird in der Pause auf der Terrasse entspannt und viel gelacht. Doch die Ruhe trügt: Jede Sekunde kann die Sirene zum nächsten Einsatz rufen. Bildrechte: Katalin Valeš

Nichts für Eigenbrötler oder Einzelgängerinnen

"Feuerwehrleute sind auf alle Fälle aus einem anderen Holz geschnitzt. Hier herrscht auch mal ein rauerer Ton, mit dem man besser klarkommen muss, als in anderen Berufen," erzählt Oberbrandmeisterin Liane Fritzsche, die neben Maike Hübler bei sommerlichen Temperaturen auf der Bank mit den anderen Feuerwehrkollegen sitzt. Gleichzeitig gehe es auf der Wache sehr familiär und kameradschaftlich zu. Auch findet sie, dass sich die Arbeitszeiten recht gut mit der Familie kombinieren lassen: "24 Stunden Dienst, 48 Stunden Freizeit - da bleibt wirklich viel Zeit für einen selbst und das, was einem wichtig ist." Liane Fritzsche ist Mutter eines zweieinhalbjährigen Sohnes. Auch viele ihrer männlichen Kollegen haben Kinder.

Gegenwärtig sind knapp 900 Menschen bei der Berufsfeuerwehr Dresden beschäftigt, davon etwa 100 Auzubildende. "Wir bilden jedes Jahr 24 Brandmeisteranwärter und 15 Notfallsanitäter aus. Dazu kommen Brandoberinspektoranwärter sowie Aufstiegsbeamte von der Laufbahngruppe 1 in die Laufbahngruppe 2, die sich jedoch im einstelligen Bereich bewegen."

Für viele ist der Job bei der Feuerwehr Berufung, auch für Feuerwehrsprecher Michael Klahre: "Einerseits ist da die Gewissheit, anderen Menschen helfen zu können und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Andererseits ist da auch jede Menge Nervenkitzel dabei: Man kommt morgens zum Dienst, kennt seine Aufgabe, aber man weiß überhaupt nicht, was einen in den kommenden 24 Stunden erwartet." Was vielen auch nicht bewusst sei: 80 Prozent der Einsätze bei der Feuerwehr seien Rettungsdiensteinsätze, Feuerlöscharbeiten machten den kleinsten Teil aus. Die Ausbildung als Notfallsanitäter oder Notfallsanitäterin gehöre daher auch zum Repertoire der Feuerwehr.