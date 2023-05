Ein Ehepaar aus dem Landkreis Zwickau hat mehr als acht Millionen Euro im Lotto gewonnen. Das teilte Sachsenlotto mit. Demnach hatten die Beiden im April sechs Richtige mit Superzahl getippt. Von dem Gewinn in Höhe von 8,457 Millionen Euro habe das Paar noch niemandem erzählt - auch nicht der Familie. Sie wollten sich Zeit lassen und so normal weiterleben wie bisher. In der Rangfolge aller bisherigen Sachsenlotto-Millionengewinne reiht sich der aktuelle Gewinn auf Platz 13 ein.

Die Sachsen hatten ihren Lottoschein für fünf Wochen in Folge gespielt. Die dritte Ziehung habe am 22. April zum Gewinn geführt. "Wir spielen manchmal für mehrere Ziehungen hintereinander, kontrollieren aber trotzdem immer unsere Zahlen. Wir konnten aber nicht glauben, was wir gesehen haben", zitiert Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke aus einem Gespräch mit den neuen Multi-Millionären. Weil sie so diskret und unerkannt wie möglich weiterleben wollen, verzichteten sie auf weitere persönliche Angaben. Ihren Gewinn haben sie den Angaben zufolge bereits überwiesen bekommen.