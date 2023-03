Lottospielerinnen und Lottospieler in Sachsen haben im vergangenen Jahr insgesamt 165,8 Millionen Euro gewonnen. Wie eine Sprecherin von Sachsenlotto sagte, betrugen die Spieleinsätze in der Summe 331,7 Millionen Euro. Statistisch gesehen bedeute dies, dass etwa 82 Euro pro Einwohner in Tippspiele und Lose investiert wurden. Sachsenlotto zählte 2022 rund zehn Millionen Gewinne, darunter sechs im Millionenbereich. Dadurch sei die Anzahl der Sachsenlotto-Millionäre auf insgesamt 157 gestiegen, hieß es. Hinzu kamen 28 Großgewinne im sechsstelligen Bereich.