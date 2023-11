Der Oberbürgermeister von Glauchau, Marcus Steinhart, muss sich am Mittwoch vor Gericht wegen Körperverletzung verantworten . Steinhart wird vorgeworfen, im August 2022 einen damals 13 Jahre alten Jungen geohrfeigt zu haben.

Kurz nach dem Vorfall räumte der CDU-Politiker die Tat öffentlich ein, so unter anderem auf seiner Facebook-Seite. Dort gab Steinhart an, sein Sohn sei über Monate gemobbt worden. Gespräche mit der Schulleitung hätten nichts gebracht. Als er einen der mutmaßlichen Mobber zur Rede habe stellen wollen, seien ihm - so wörtlich - die Sicherungen durchgebrannt. Er habe als Vater gehandelt, der seinen Sohn beschützen wollte. Steinhart entschuldigte sich bereits für die Tat.