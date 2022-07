In Leipzig ist am Freitag ein neues Haftkrankenhaus der Justizvollzugsanstalt eingeweiht worden. Sachsens einzige Klinik für Gefangene war bislang in einer ehemaligen Heilerziehungsanstalt untergebracht, die seit dem Jahr 1913 bestand. Der danebenliegende Neubau bietet nun 80 statt bisher 70 Betten, davon zwei Drittel für Psychiatriepatienten. Gefangene mit Drogenproblemen, Depressionen, Schizophrenie und anderen psychischen Erkrankungen können schwerpunktmäßig behandelt werden.