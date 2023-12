Bereits während der Anreise der Gästefans wurden erste Straftaten angezeigt, darunter das Zeigen des Hitlergrußes durch einen 40 Jahre alten Mann. Ihm wurde Stadionverbot erteilt. Kurz nach dem Anpfiff des Spiels sowie nach Beginn der zweiten Halbzeit zündeten Fans im Gästeblock in großem Maße Pyrotechnik, so die Polizei.

Auf der Heimreise sei eine etwa 15-köpfige Personengruppe, die der Dresdner Fanszene zuzurechnen sei, am Glauchauer Bahnhof aus dem Zug ausgestiegen und habe drei am Bahnsteig wartende Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren mit Fäusten, Steinen und Flaschen attackiert. Die Tatverdächtigen konnten in Chemnitz gestellt und ihre Identitäten festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.