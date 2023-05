Für die Umgehungsstraße S286 bei Zwickau gilt absofort ein Überholverbot. Wie Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau MDR SACHSEN sagte, wollen die Stadt, das Landratsamt und das Straßenbauamt damit auf die tödlichen Unfälle in den vergangenen Tagen reagieren.

Nach zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang will die Stadt Zwickau die Umgehungsstraße S286 entschärfen. (Symbolbild) Bildrechte: medien-partner.net/Stefan Eberhardt

Am Dienstag waren auf der Strecke bei zwei Unfällen zwei Menschen gestorben. Die Ursache beider Unfälle sei weiter unklar, so die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen werde auch geprüft, wie der Verkehr über ein Überholverbot hinaus entschärft werden könne, so Hemp.