Zuvor hatte der "Der Spiegel" berichtet, es gebe Überlegungen, die Produktion des Audi Q4 e-tron in den USA anzusiedeln, speziell im Volkswagen-Werk in Chattanooga in Tennessee, wo bereits das VW-Schwestermodell ID.4 hergestellt wird. Dies könnte insbesondere die Produktion von Fahrzeugen für den US-Markt betreffen, die derzeit noch in Zwickau gefertigt werden. Eine Audi-Sprecherin dazu: "Das Zwickauer Werk bleibt auch künftig Produktionsstandort für den Audi Q4 e-tron und seine Sportback-Variante."