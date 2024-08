15:33 Uhr | "Kinder und Jugendliche nicht rechten Rattenfängern überlassen"

Auch in Dresden werden auf der Kundgebung auf dem Theaterplatz gerade Reden gehalten. Jens Hoffsommer von der Kinder- und Jugendstiftung fordert, dass alle zusammenhalten müssen. "Wir dürfen Kinder und Jugendliche nicht rechten Rattenfängern überlassen", sagt er.

15:26 Uhr | Leipzigs Oberbürgermeister: "Angst, dass Sachsen kippt"

In Leipzig hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in einer Rede die Angst geäußert, dass "Sachsen und Thüringen kippen" könnten. "Es gibt Tausend Möglichkeiten für Demokratie täglich zu kämpfen, ob im Verein, am Arbeitsplatz oder im Alltag", sagte er. Jung hofft, dass Leipzig kleinen Kommunen Mut machen könne.



Er zeigte auch eine klare Haltung zur AfD: "Ganz klar und deutlich bis tief in die Mitte der Partei gibt es Rechtsextreme." Es werde antidemokratisch und antieuropäisch diskutiert. "Es geht darum, das Land abzukapseln und die Menschen zu unterteilen", so Jung. "Wer mit Nazis am Tisch sitzt und mit ihnen lacht, ist ein Nazi."

15:12 Uhr | "Nichtwählen ist schlechteste Entscheidung"

Paul Bär vom "Rave for Peace e.V." hofft, dass durch die Veranstaltungen in Leipzig viele Leute zum Wählen gehen bewegt werden können. "Nichtwählen ist am Ende die schlechteste Entscheidung, die man treffen kann", sagt er. Die Veranstaltung des Vereins richte sich heute vor allem an jungen Menschen und Erstwähler.

15:00 Uhr | Versammlung auf Dresdner Theaterplatz beginnt

In Dresden startet aktuell eine Demonstration des Brandmauer-Aktionsbündnisses auf dem Theaterplatz. Die Versammlung wird gemeinsam mit dem Bündnis "Herz statt Hetze" im Kontext der anstehenden Landtagswahlen organisiert. Die Veranstalter erwarten rund 5.000 Menschen.

14:35 Uhr | Augustusplatz Leipzig füllt sich

Der Augustusplatz in Leipzig, auf dem der "Markt der Demokratie" stattfindet, füllt sich langsam. Nach Reporterangaben befinden sich aktuell rund 200 Menschen an den verschiedenen Ständen.

14:00 Uhr | Veranstaltungsstart in Leipzig

In Leipzig starten die Veranstaltungen aktuell mit einem ökumenischem Friedensgebet in der Nikolaikirche. Die Predigt soll die Stadtjugendpfarrerin Anna-Maria Busch halten. Zeitgleich finden auf dem Augustusplatz der "Markt der Demokratie" mit Ständen der Zivilgesellschaft sowie einem Musik- und Kinderprogramm statt.



Zu den Veranstaltungen aufgerufen hat das überparteiliche und zivilgesellschaftliche Bündnis "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte". Das Leipziger Bündnis wird nach eigenen Angaben von etwa 255 Organisationen unterstützt.

Wir zeigen, dass wir mehr sind. Wir lassen nicht zu, dass die Landtagswahlen von Hass und Hetze und rechtsextremen Ideologien dominiert werden. Bündnis "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte"

13:46 Uhr | Verkehrseinschränkungen in der Dresdner Innenstadt

Auch in Dresden kann es heute aufgrund zahlreicher Versammlungen zu Verkehrseinschränkungen kommen:

13:30 Uhr startet eine Zubringer-Demonstration am Alaunplatz.

15 Uhr startet unter dem Motto "Wir Sind die Brandmauer" eine Kundgebung auf dem Dresdner Theaterplatz. Danach folgt ab etwa 16 Uhr ein Aufzug durch die Dresdner Innenstadt (Theaterplatz, Sophienstraße, Schlossplatz, Augustusbrücke, Neustädter Markt, Köpckestraße, Carolaplatz, Carolabrücke, St. Petersburger Straße, Pirnaischer Platz, Wilsdruffer Straße, Postplatz, Sophienstraße, Theaterplatz)

15:30 Uhr: Versammlung "Treppe hoch statt Rechtsruck!" auf dem Schloßplatz

13:28 Uhr | Verkehrseinschränkungen im Leipziger Innenstadtbereich

Wie das Ordnungsamt der Stadt Leipzig mitteilte, ist eine Sperrung des Leipziger Innenstadtrings wegen des Demonstrationszuges nicht geplant. Autofahrern wird jedoch empfohlen, den Bereich der Leipziger Innenstadt weiträumig zu umfahren. Mit folgenden Verkehrseinschränkungen ist ab dem Nachmittag zu rechnen:

Ab 16 Uhr soll der Aufzug unter dem Motto "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" mit bis zu 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Augustusplatz starten und dann über den Martin-Luther-Ring, den Goerdelerring und am Hauptbahnhof zurück zum Augustusplatz führen.

In der Umgebung vom Johanna-Park im Zentrum-West startet zur gleichen Zeit eine Kundgebung und Aufzug unter dem Motto "Rave für Demokratie und Menschenrechte" mit bis zu 1.000 Teilnehmenden.

Etwa 3.000 Menschen werden auf dem Simsonplatz erwartet, die von der Harkortstraße zum Martin-Luther-Ring laufen, um sich dort dem Demo-Zug anzuschließen.

Insbesondere auf der Karl-Tauchnitz-Straße zwischen der Ferdinand-Rhode-Straße, auf der Grassistraße sowie auf der Goethestraße müsse laut Stadt wegen der Sperrungen mit Umleitungen im ÖPNV ab dem Mittag und bis zum Abend gerechnet werden.

Zu den aktuellen Änderungen im Linienverkehr informieren die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

13:13 Uhr | Demos gegen Rechtsextremismus in Leipzig und Dresden am Nachmittag