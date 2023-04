Die politischen Veränderungen in Europa haben auch in der Sektionsgeschichte ihre Spuren hinterlassen. Welche Einschnitte gab es?

Zu nennen wäre da beispielsweise, dass wir nach dem I. Weltkrieg alle unsere Hütten in Südtirol verloren haben. Ein Einschnitt waren auch die Nürnberger Rassegesetze ab 1935. Dadurch verloren wir jüdische Mitglieder beziehungsweise durften sie gar nicht erst aufnehmen.

Am Ende des II. Weltkriegs büßten wir unsere noch verbliebene "Dresdner Hütte" in Tirol ein. Außerdem wurde die Sektion Dresden des Deutschen Alpenvereins in der Sowjetischen Besatzungszone im Vereinsregister gelöscht und durfte dann in der DDR auch nicht neu belebt werden. Erst 1953 wurde sie von Exildresdnern in Wuppertal wieder gegründet, zu denen ich damals als junger Bursche auch gehörte. Die "Dresdner Hütte" wurde 1875 gebaut. Sie hat eine Kapazität von 150 Betten. Pro Jahr zählt sie laut Alpenverein bis zu 24.000 Übernachtungen von Wanderern, Skitourengehern und Alpinisten, die in den Stubaier Alpen unterwegs sind. Bildrechte: Matthias Warstat

Was war das für ein Gefühl, im Westen eine Sektion Dresden zu gründen?

Meine Eltern mussten aus politischen Gründen die DDR verlassen und ich als Kind bin natürlich mitgegangen. Es war daher natürlich schön, die Sektion im Westen wieder zu gründen. Für mich persönlich war aber der Aufenthalt in der "Dresdner Hütte" in Tirol noch wichtiger. Die ersten Ferien nach der Flucht 1953 verbrachte ich dort und habe dadurch ein Stück verlorene Heimat zurückgewonnen. Wir wurden begrüßt, als würde uns die Hütte wieder gehören. Damals war das aber noch gar nicht der Fall.

Wie ist die aktuelle Situation? Wie viele Hütten und Mitglieder haben Sie heute?

Wir haben derzeit die "Dresdner Hütte" (2.308 Meter hoch) und die "Hochstubaihütte" (3.173 Meter hoch). Letztere ist eine der höchstgelegenen Hütten, die es in den Alpen gibt. Darüber hinaus haben wir eine Unterstandshütte, die sich auf dem Weg zur "Hochstubaihütte" befindet. In der Sektion Dresden gibt es aktuell ca. 6.700 Mitglieder. Wir sind damit eine mittlere Sektion im Deutschen Alpenverein, der insgesamt 1,4 Millionen Mitglieder hat. In der Sektion wachsen wir jedes Jahr bei den Mitgliedern um vier bis fünf Prozent. Mit 2.300 Metern ist die Hochstubaihütte eine der höchstgelegenen Hütten in den Alpen. Auch sie gehört der Sektion Dresden des Deutschen Alpenvereins. Bildrechte: Kai-Uwe Ulrich

Gelingt es Ihnen, genügend junge Mitglieder zu gewinnen?

Ja, das klappt recht gut. Es gibt momentan 150 Kinder- und Jugendliche in unserer aktiven Klettergruppe. Wir versuchen, sie über das Klettern an den Bergsport heranzuführen. Dazu kooperieren wir auch mit verschiedenen Kletterhallen in Dresden. Teilnehmende eines alpinen Trainingslagers erklimmen einen Gipfel. Bildrechte: Philipp Liebscher

Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten Jahren?