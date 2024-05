Ein einjähriges Kind steckte am Sonnabend mit seiner Hand in einem Balkon-Abflussrohr fest. Wie die Feuerwehr berichtet, sind alle Befreiungsversuche der Angehörigen gescheitert, weswegen diese am Samstagabend die Feuerwehr alarmierten. Die Einsatzkräfte hätte gemeinsam mit der Mutter das Kind beruhigt, während das Abflussrohr demontiert wurde. "Im Anschluss konnte mit einer gehörigen Portion Schmiermittel die Hand unversehrt aus dem Rohr befreit werden" schreibt die Feuerwehr. Laut eigenen Angaben waren 12 Einsatzkräfte aus drei Einsatzstellen vor Ort gewesen.