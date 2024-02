Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden ihr Opfer in einem Dresdner Einkaufszentrum mehrfach ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gezogen. Selbst als die 14-Jährige am Boden gelegen habe, sei noch mehrfach mit den Füßen gegen ihren Körper getreten und mit den Händen gegen ihren Kopf geschlagen worden. Die 14-Jährige klagte laut Staatsanwaltschaft nach dem Angriff über Schmerzen am Kopf und am ganzen Körper.