Die Polizei in Dresden ermittelt gegen fünf Mädchen und einen Jungen im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Kinder eine weitere 13-Jährige am Freitag unter einem Vorwand in ein Parkhaus in Dresden-Löbtau gelockt. Dort hätten sie das Mädchen zu Boden gerissen, geschlagen und auf sie eingetreten. Anschließend habe die Gruppe Videos der Tat verbreitet, hieß es.