Holger Jacob-Friesen Neuer Direktor der Galerie "Alte Meister" in Dresden: weltoffen und publikumsorientiert

Hauptinhalt

13. Dezember 2023, 13:09 Uhr

Die Gemäldegalerie "Alte Meister" in Dresden hat einen neuen Direktor: Holger Jacob-Friesen hat unter anderem Kunstgeschichte studiert und war in verschiedenen Funktionen an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe tätig. Ab März 2024 soll er neben der Gemäldegalerie auch die klassische Skulpturensammlung übernehmen. Er will mit seiner Arbeit vor allem ein vielfältiges Publikum erreichen.