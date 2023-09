Etwa 1,5 Millionen Objekte umfasst die Schenkung. Entstanden ist die Sammlung in einem Zeitraum von 1905 bis in die 1980er-Jahre hinein. Neben Gemälden, Zeichnungen, Möbeln und Designobjekten gehören dazu auch Dokumente und so genannte Ephemera wie Einladungskarten, Poster, Kataloge und Briefe. Sie alle werden demnächst ihren Platz im schwebenden Kubus finden, in den für Archive typischen Rollregalen. Einzelne Objekte sollen aber auch im öffentlich zugänglichen Teil die bisher noch leeren Regalwände füllen – eine Art Schaudepot für Egidio Marzonas Sammlung.