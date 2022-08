Die Protestierenden verlangten, dass Pestizide in geschützten Gebieten nicht pauschal reduziert und verboten werden dürften. Sie forderten außerdem eine wissenschaftlich basierte Landwirtschaftspolitik, so der Sprecher von "Landwirtschaft verbindet Deutschland", Anthony Lee: "Beim Thema Nitrat in unseren Messbrunnen bestehen wir auf eine ehrliche Betrachtung und eine wahrheitsgemäße Meldung der Messwerte nach Brüssel sowie ein echtes Verursacherprinzip." Demnach müssten Nitrat-Quellen außerhalb der Landwirtschaft, wie etwa Kläranlagen, ebenso mit in die Betrachtung einbezogen werden.

Wie hier in Dresden demonstrierten in vielen Städten Deutschlands Bauern gegen die geplanten EU-Verordnungen zu Schädlingsbekämpfungsmitteln. Bildrechte: Roland Halkasch