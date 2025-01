Gasversorger Sachsen-Energie wird einige Gasleitungen in Dresden-Bühlau komplett austauschen. Betroffen sind die umliegenden Bereiche einer Havariestelle an der Bautzner Landstraße Ecke Grundstraße. Das hat die Firma Sachsen-Energie mitgeteilt. Wie eine Firmensprecherin MDR SACHSEN sagte, habe man an der Stahlleitung eine lochförmige Korrosion gefunden. Dieses Rohr und alle weiteren in der Nähe werden demnach durch Leitungen aus Kunststoff ersetzt.

Ursprünglich war geplant, an diesem Donnerstagabend an der Havariestelle ein einzelnes Rohrstück einzusetzen. Der nun geplante umfangreichere Rohrtausch dauert den Angaben nach voraussichtlich bis Ende Februar 2025. In dieser Zeit werde die Fahrbahn in stadtwärtiger Richtung gesperrt bleiben. Auch die Umleitungen an der Buslinie 61 und der Straßenbahn EV11 bleiben bestehen.