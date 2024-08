Neben den Übergangsstellen mit Parkmöglichkeiten in der Region gibt es auch am Dresdner Stadtrand viele Park-and-Ride-Plätze mit Bahnanschluss. Der direkt an der Autobahn liegende Park-and-Ride-Platz in Kaditz wird um zusätzliche kostenpflichtige Flächen erweitert und hat ab 14 Uhr mit den Linien 9 und E9 (vor 14 Uhr nur Linie 9) eine direkte Anbindung an das Konzertgelände. Aus dem Norden sind die Parkplätze an den Bahnhöfen Langebrück und Klotzsche gute Alternativen. Wer mit dem Auto nach Dresden anreist, kann also das Fahrzeug am Dresdner Stadtrand abstellen und kostenfrei mit Zug, Bus und Bahn zum Konzert fahren.