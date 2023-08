Das Feuer in der Lagerhalle in der Wilsdruffer Vorstadt war am Donnerstag kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Am Donnerstagnachmittag war der Großbrand gelöscht. Laut Polizei gab es keine Verletzten. In der Halle in der Rosenstraße befanden sich nach Angaben der Feuerwehr vor allem Verpackungsmüll aus dem gelben Sack sowie mehrere Fahrzeuge und Maschinen.