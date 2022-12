Lego wurde 1932 vom dänischen Tischler Ole Kirk Christiansen gegründet. Vier Jahre später kam das dann zu seinem eigentlichen Namen: Lego. Hinter den vier Buchstaben verbirgt sich eine Abkürzung aus den Worten "leg (lei") und "godt": Dänisch für "spiel gut".



Am 28. Januar 1958, um haargenau 13:58 Uhr, war es so weit: Christiansens Sohn Godtfred Kirk Christiansen reichte das Patent auf die Bausteine ein, wie sie bis heute bestehen: ein simpler Plastik-Baustein, zwei mal vier Noppen oben, drei Tunnel auf der Unterseite – die Geburt des Lego-Steins. Ab da an lief es für Lego in der Spielindustrie gut – etwa 40 Jahre lang. Zur Jahrtausendwende kam dann aber der Absturz. Besonders schlecht ging es dem Konzern 2003 und 2004: Lego musste hohe Verluste verkraften – erst 120, dann über 240 Millionen Euro. Rote Zahlen, Umsatzeinbruch, Entlassungen – das Unternehmen stand vor dem Aus.



Wie hat sich der dänische Familienbetrieb von der Krise erholen können? Die Journalistin Bettina Schnerr, Autorin des Buches "Lego", erläutert: "Geholfen hat jemand, der 2001 in die Firma geholt wurde: Jørgen Vig Knudstorp, ein Analyst. Der dachte, nachdem er der Geschäftsführung seine Umstrukturierungsmaßnahmen vorgestellt hat: 'Das war heute mein letzter Tag bei Lego, die werden mich jetzt rausschmeißen'". Knudstorp wurde nicht rausgeschmissen – ganz im Gegenteil: Die Firmenleitung hörte auf ihren Mitarbeiter und setzte die Maßnahmen um. Lego konzentrierte sich wieder mehr auf sein Kerngeschäft: Bausteine herstellen! Geschäftsfelder wie die Freizeitparks "Legoland" wurden verkauft, das Sortiment drastisch verkleinert, die Anzahl der unterschiedlichen Bausteine halbiert, Produktionsketten vereinfacht. Lego hatte mehr als 14.000 Zulieferer, mehr als der Flugzeughersteller Boeing. All das brachte Knudstorp wieder ins Lot. Inzwischen ist Lego ein Unternehmen, dass im siebten Jahr in Folge einen Milliardengewinn einstreichen wird. Letztes Jahr waren es knapp 1,8 Milliarden Euro Gewinn. Und noch ein Baustein war seit der Jahrtausendwende elementar für die Rettung von Lego: lizensierte Produkte.