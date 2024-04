Am Sonntag starten auf dem Blauen Wunder in Dresden Markierungsarbeiten für neue Radwege. Wie die Stadt Dresden mitteilte, kann es deshalb zu Verkehrseinschränkungen kommen. Zwischen 20 und 22 Uhr werde die Brücke für den Autoverkehr gesperrt, nur der Linienverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und Fußgänger könnten in dieser Zeit die Brücke über die Elbe nutzen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert