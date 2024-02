Kurt Drummer hinterließ eine große Sammlung an Rezepten und Kochbüchern, zudem internationale Auszeichnungen und Medaillen, persönliche Dokumente, Fotoalben und auch eine eigens für das Schwarz-Weiß-Fernsehen angefertigte gelbe Kochmütze. Die Nachlassstücke sollen in Zukunft wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, wie Thomas Stern verriet: "Wir sammeln schon etwas länger Materialien zur Kulinarik, aber das ist nochmal ein sehr schöner Bestand, der insbesondere die Geschichte der DDR-Küche dokumentiert. Wir erhoffen uns ein reges Interesse der Wissenschaft."

Ein Teil des Nachlasses soll künftig digitalisiert und so auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wie die Generaldirektorin der SLUB Dresden, Katrin Stump, mitteilen ließ: "Mit der Übernahme des Nachlasses sichern wir nicht nur die öffentliche Verfügbarkeit der Dokumente und Bücher, sondern auch ihren Erhalt über Generationen hinweg." Sie freue sich sehr über den prominenten Neuzugang im Archiv der Kulinarik, da Drummer "als Fernsehkoch in der DDR eine Institution und ein ausgewiesener Kenner seines Fachs war."

Kurt Drummer, der 1928 in Gornsdorf im Erzgebirge geboren wurde, war zum einen als Fernsehkoch tätig, aber auch in der Gastronomie der DDR verankert. Er hat im Hotel Chemnitzer Hof in Chemnitz das Kochhandwerk gelernt und arbeitete später auf der Wartburg in Eisenach, aber auch als Küchenchef im Hotel Elephant in Weimar und als Chefkoch der Hotelkette "Vereinigung Interhotel". Von 1958 bis 1983 war Drummer im DDR-Fernsehen zu sehen: In 650 Folgen von "Der Fernsehkoch empfiehlt" präsentierte er dem Publikum mehr als 2.000 Gerichte. Im Jahr 2000 starb er im Alter von 72 Jahren.